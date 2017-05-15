РПЦ пока не подала официальную заявку на получение Исаакиевского собора

Об этом сообщил губернатор Георгий Полтавченко.

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Обсуждение темы:

«РПЦ пока не подала официальную заявку на получение Исаакиевского собора»

Hиф-Hиф 15.05 15:19 [ + 3 – ]

Верующим на заметку.

http://www.fontanka.ru/2017/05/15/042/

ЦИТАТА

Пастора съели крокодилы, когда он хотел пройти по воде, как Иисус

«Остались только сандалии и плавки», – рассказали ученики пастора.

КОНЕЦ ЦИТАТЫ

монк-аль-ахри 15.05 15:34 [ + 0 – ]

дык, бздят длинногривые! какая заявка?! какой Собор?! чужая собственность, а вы-то тут паскудники при каких делах?! чужое спизд*ть хотите?!

Тоскливый Дятел Терпило 15.05 16:56 [ + -1 – ]

Правильно было бы обратиться с челобитной, чтобы РПЦ согласилась взять храм, освятить его и предоставить людям возможность находиться под покровом Божиим, просвещаться истинною света Безначального, а не юродствовать в прениях, передавать или не передавать.