РПЦ пока не подала официальную заявку на получение Исаакиевского собора
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Общество
Верующим на заметку.
http://www.fontanka.ru/2017/05/15/042/
ЦИТАТА
Пастора съели крокодилы, когда он хотел пройти по воде, как Иисус
«Остались только сандалии и плавки», – рассказали ученики пастора.
КОНЕЦ ЦИТАТЫ
дык, бздят длинногривые! какая заявка?! какой Собор?! чужая собственность, а вы-то тут паскудники при каких делах?! чужое спизд*ть хотите?!
Правильно было бы обратиться с челобитной, чтобы РПЦ согласилась взять храм, освятить его и предоставить людям возможность находиться под покровом Божиим, просвещаться истинною света Безначального, а не юродствовать в прениях, передавать или не передавать.
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