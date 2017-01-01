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«Проводы пассажиров на электричку обойдутся петербуржцам в 115 залоговых рублей»

Тоскливый Дятел Терпило 15.05 16:59 [ + 0 – ]

Мало. Надо увеличить сумму залога до 10 тыс. руб. и ввести штрафные санкции за просрочку с возвратом карты.