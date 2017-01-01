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«Автоледи скончалась, устроив массовую аварию на Ленинском проспекте (фото)»

Я понимаю на ВАЗе с управлением сложно справиться..."мерин" жалко, вазик и других пострадавших тоже, а леди...ну в общем органы разберутся во всем