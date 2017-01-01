Синоптики еще не определились, какое лето ожидается в Петербурге: возможно, теплое, возможно, дождливое

В ближайшие дни температура воздуха поднимется до 12-17 градусов.

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Обсуждение темы:

«Синоптики еще не определились, какое лето ожидается в Петербурге: возможно, теплое, возможно, дождливое »

монк-аль-ахри 15.05 13:22 [ + 3 – ]

а с размером своей зарплаты эти волхвы уже определились?

Тоскливый Дятел Терпило 15.05 13:24 [ + 0 – ]

Хорошо, что лето будет прохладное. Я жару плохо переношу: давление, аритмия.

dexter 15.05 14:12 [ + 1 – ]

А зачем их содержать? Их "прогнозы", в большинстве случаев, не работают.