В Лисьем Носу у железнодорожника похитили Ниссан, пока он мылся в бане

Автовладелец неосмотрительно оставил ключи от авто в кармане брюк в раздевалке.

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Обсуждение темы:

«В Лисьем Носу у железнодорожника похитили Ниссан, пока он мылся в бане»

Тоскливый Дятел Терпило 15.05 13:22 [ + 0 – ]

Приехал бы на электричке и спокойно помылся.