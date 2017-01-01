Обсуждение темы:

«В Сясьстрое 46-летняя женщина утонула в собственной ванной»

э-не... Не так все было!

Тело было обнаружено в ванной забетонированными родственниками.

Предварительная причина смерти – тяга к акватерапии и бетонированию живности.