В центре Петербурга журналиста из Индии обворовали почти на четверть миллиона
11:46
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Общество
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Чтобы не было подобных инцидентов,нужно шире применять мордобитие грузчиков-ублюдков. в «В Пушкине грузчики заблокировали дорогу скорой помощи, поставив под угрозу жизнь пациента (видео)»
уровень управления городом с каждым годом падает. последний из губеров, кто реально городом УПРАВЛЯЛ - Владимир Яковлев. Потом пошли ошмётки. Бесполезные и бессмысленные. Одна лазерная атака на сосули чего только городу стоила! Пример полного идиотизма гр... в «Восток КАД в Петербурге встал в 9-километровой пробке (фото)»
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Лучше бы газом банкоматы заполняли, чтобы воришки сразу возле и падали, а то повадились в «В Сбербанке на Испытателей дымозащита спасла банкомат от взлома»
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