Обсуждение темы:

«Массовое ДТП с пострадавшими на Гражданском устроил беглый уроженец Молдовы на хлебовозке. Подробности»

как выяснилось - такой национальности как молдованин не существует. есть цыгане, есть украинцы - спорно тоже, но пока есть; есть русские, есть бессарабы, есть гагаузы. А вот молдаван - точно нет!