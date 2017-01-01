Восток КАД в Петербурге встал в 9-километровой пробке (фото)

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«Восток КАД в Петербурге встал в 9-километровой пробке (фото)»

Фрекен Бок 15.05 11:56 [ + 4 – ]

Нужно обращаться в администрацию президента, с просьбой разобраться с 2 проблемами культурной столицы.

1- Вечно ремонтирующая КАД за счет налогоплательщиков.

Показательно вернуть в казну все затраченные деньги за некачественный ремонт хотя бы последних лет пяти, и за счет подрядчика и тех людей кто разрешал им работать сделать дорогу 1 раз нормально. И "чпокать" их, пока они не забудут о том, что можно брать безнаказанно.

2- "Зенит Арена" .................................................

Фрекен Бок 15.05 11:56 [ + 2 – ]

Нужно обращаться в администрацию президента, с просьбой разобраться с 2 проблемами культурной столицы.

1- Вечно ремонтирующая КАД за счет налогоплательщиков.

Показательно вернуть в казну все затраченные деньги за некачественный ремонт хотя бы последних лет пяти, и за счет подрядчика и тех людей кто разрешал им работать сделать дорогу 1 раз нормально. И "чпокать" их, пока они не забудут о том, что можно брать безнаказанно.

2- "Зенит Арена" .................................................