Восток КАД в Петербурге встал в 9-километровой пробке (фото)
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Общество
Нужно обращаться в администрацию президента, с просьбой разобраться с 2 проблемами культурной столицы.
1- Вечно ремонтирующая КАД за счет налогоплательщиков.
Показательно вернуть в казну все затраченные деньги за некачественный ремонт хотя бы последних лет пяти, и за счет подрядчика и тех людей кто разрешал им работать сделать дорогу 1 раз нормально. И "чпокать" их, пока они не забудут о том, что можно брать безнаказанно.
2- "Зенит Арена" .................................................
Нужно обращаться в администрацию президента, с просьбой разобраться с 2 проблемами культурной столицы.
1- Вечно ремонтирующая КАД за счет налогоплательщиков.
Показательно вернуть в казну все затраченные деньги за некачественный ремонт хотя бы последних лет пяти, и за счет подрядчика и тех людей кто разрешал им работать сделать дорогу 1 раз нормально. И "чпокать" их, пока они не забудут о том, что можно брать безнаказанно.
2- "Зенит Арена" .................................................
уровень управления городом с каждым годом падает. последний из губеров, кто реально городом УПРАВЛЯЛ - Владимир Яковлев. Потом пошли ошмётки. Бесполезные и бессмысленные. Одна лазерная атака на сосули чего только городу стоила! Пример полного идиотизма градоначальников!
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1- Вечно ремонтирующая КАД за счет налогоплательщиков.
Показательно вернуть в казну все затраченные деньги за некачественный ремонт хотя бы последних ... в «Восток КАД в Петербурге встал в 9-километровой пробке (фото)»