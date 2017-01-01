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«В Сосновке нашли изрезанную 56-летнюю женщину с предсмертной запиской и вытертым ножом»

Я бы не стал заморачиваться. Стоит списать на несчастный случай: в приступе эпилепсии нанесла себе несколько ударов.

Точно самоубийца. Мне больше понравилось, как недавно два армянина дрались в машине в Девяткино. При этом сначала один выстрелил, другой отобрал пистолет и тоже выстрелил, первый опять отобрал пистолет и ещё выстрелил. Драка закончилась тем, что оба умерли.