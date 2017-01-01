«В Пушкине грузчики заблокировали дорогу скорой помощи, поставив под угрозу жизнь пациента (видео)»

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Общество
Чтобы не было подобных инцидентов, нужно шире применять вертолеты для доставки пациентов.
Чтобы не было подобных инцидентов,нужно шире применять мордобитие грузчиков-ублюдков.
На ролике видно, что водитель петровича на 20 секунде от момента начала верещания сирены уже садится за руль. Какие к нему претензии?
И это при том, что у него в данной ситуации вообще не было обязанности ни уступать дорогу мигалке, ни, тем более ,ее пропускать. Читайте ПДД.
Ишь, нашли наши начальники очередных козлов отпущения, типа бездуховные водилы, которые, как известно, всем должны, массово не пропускают скорыЕ помощИ к страждущим и давайте их за это покараем. Тьфу!
Отвлекают граждан от действительно насущных проблем и сеют рознь в народе.
кого берут в грузчики на доставку стройтоваров? сам заказывал - знаю. Два варианта - либо черножопые макаки, которые и по русски то говорят через раз. мозгов нет, действуют однолинейно, полное чмо. либо россиянский фефел, лишь бы бабла срубить, претензий много, толку ноль. Пора наделять водителей Скорой шпалерами и правом его применять. Иначе - полная жопа! Кто-то со мною сейчас не согласиться, но вспомнит меня, когда будет подыхать в пробке!
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Happyplus 12:59, 5 мая
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1- Вечно ремонтирующая КАД за счет налогоплательщиков.
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