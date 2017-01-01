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«В Пушкине грузчики заблокировали дорогу скорой помощи, поставив под угрозу жизнь пациента (видео)»

На ролике видно, что водитель петровича на 20 секунде от момента начала верещания сирены уже садится за руль. Какие к нему претензии?



И это при том, что у него в данной ситуации вообще не было обязанности ни уступать дорогу мигалке, ни, тем более ,ее пропускать. Читайте ПДД.

Ишь, нашли наши начальники очередных козлов отпущения, типа бездуховные водилы, которые, как известно, всем должны, массово не пропускают скорыЕ помощИ к страждущим и давайте их за это покараем. Тьфу!

Отвлекают граждан от действительно насущных проблем и сеют рознь в народе.

