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«На Мурманском шоссе водитель Hyundai не разгадал маневры остальных участников движения и сбил на переходе женщину (фото)»

Поделом пешеходихе! В нарушение п.4.5 ПДД она перед выходом на НПП не убедилась в том, что это будет ей безопасно.

А оказалось отнюдь не безопасно, что с очевидностью подтвердилось фактом задавления оной пешеходихи. Будет знать, как нарушать ПДД!