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Массовый "замес" на Гражданском проспекте отправил в больницу трех человек (фото, видео)

09:32
Тэги: дтп, авто, травмы, пострадавшие, калининский район
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Тэги: дтп, авто, травмы, пострадавшие, калининский район
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Общество
Обсуждение темы:
«Массовый "замес" на Гражданском проспекте отправил в больницу трех человек (фото, видео)»
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Hиф-Hиф 15.05 11:00 [ + -1 ]

крузеру нечего было мчацццца.

Всего комментариев - 1

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