На трассе Петербург - Псков в ДТП с автобусом и иномаркой пострадали десять человек, в том числе ребенок (фото)

Авария произошла у деревни Вайя в Гатчинском районе области.

Авария произошла у деревни Вайя в Гатчинском районе области.



Как сообщает 47News со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла днем 14 мая у деревни Вайя на 42-м километре трассы «Петербург – Псков».



В автобус «ПАЗ» с людьми въехал автомобиль «Фольксваген Гольф». 52-летний водитель иномарки и его пассажиры — женщина и мальчик 12 лет — получили травмы. В автобусе пострадали шесть пассажиров и 53-летний водитель. По факту аварии проводится проверка.







Напомним,

Накануне днем в Гатчинском районе Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием автобуса и иномарки, в результате которого различные травмы получили 10 человек.Как сообщает 47News со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла днем 14 мая у деревни Вайя на 42-м километре трассы «Петербург – Псков».В автобус «ПАЗ» с людьми въехал автомобиль «Фольксваген Гольф». 52-летний водитель иномарки и его пассажиры — женщина и мальчик 12 лет — получили травмы. В автобусе пострадали шесть пассажиров и 53-летний водитель. По факту аварии проводится проверка.Напомним, на прошлой неделе на Петергофском шоссе в тройном ДТП пострадали два водителя.





