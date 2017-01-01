500 миллионов потратят в Ленобласти на дорожную разметку
16:58, 12 мая
Тэги: дороги, ремонт, ленобласть
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Общество
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«500 миллионов потратят в Ленобласти на дорожную разметку»
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