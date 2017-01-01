500 миллионов потратят в Ленобласти на дорожную разметку

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Обсуждение темы:

«500 миллионов потратят в Ленобласти на дорожную разметку»

evilgood 12.05 17:10 [ + 1 – ]

Чего зря деньги тратят, все равно первым дождем смоет

Сергей Григорьев 12.05 20:34 [ + 0 – ]

Очередной распил намечается стало быть.

НЕСТОР 12.05 21:39 [ + 0 – ]

Половину с3,14здят.