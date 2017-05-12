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На севере Петербурга сдали первые высотки ЖК "Лондон Парк" (фото)

16:36, 12 мая
Тэги: строительство, выборгский район, документы, проекты
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Тэги: строительство, выборгский район, документы, проекты
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Общество
Обсуждение темы:
«На севере Петербурга сдали первые высотки ЖК "Лондон Парк" (фото)»
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lazzi 12.05 19:38 [ + 0 ]

Качество жизни в таких термитниках со знаком минус.

Сергей Григорьев 12.05 20:52 [ + 0 ]

Практически это не "Лондон Парк" ,а "Узбек строй".

Vignat 12.05 23:26 [ + 0 ]

Этот муравейник не пригодное для жилья место!

Всего комментариев - 3

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