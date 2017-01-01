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«Главный синоптик Петербурга: Рекомендую приступить к уборке новогодних украшений (фото)»

Пускай пуховик провисит ещё в прихожей, а то знаю я эти заявления шаманов. Учиться надо было, а пальцем в небо всякий тыкнуть может