«Экс-прокурор Ленобласти, подозреваемый во взяточничестве на 20 млн рублей, умер в больнице»

Экс-прокурор Ленинградской области Станислав Иванов, которого подозревали в коррупции, умер после продолжительной болезни, передает "Интерфакс" со ссылкой на старшего помощника по связям со СМИ областной прокуратуры Оксану Сухареву.



"Станислав Германович скончался в медицинском учреждении", - рассказала Сухарева. Причину смерти в ведомстве не уточнили, однако 4 ноября 2016 года сообщалось, что Иванова не стали арестовывать, по данным источника "Интерфакса", из-за острого лейкоза, которым страдал бывший прокурор.



Иванова оставили на свободе под подписку о невыезде, его подозревали в получении взяток на 20 млн рублей. "Иванов в период 2014-2016 годов, занимая должность прокурора Ленинградской области, ежемесячно получал взятки в виде денежных средств в размере от 500 тысяч до миллиона рублей от одного из предпринимателей за общее покровительство и попустительство по службе", - отмечали следователи.



По словам адвоката экс-прокурора Анатолия Пчелинцева, с момента избрания меры пресечения состояние здоровья Иванова не менялось и оставалось стабильно тяжелым, а сам он находился в больнице на стационарном лечении, передает Newsru.com.



Иванов работал в органах прокуратуры с 1992 года. Пост прокурора Ленинградской области он занимал в 2014-2016 годы.

