Государственный поисковик "Спутник", на который было потрачено 20 млн долларов, признали неэффективным

В апреле число переходов со "Спутника" на другие сайты русскоязычного сегмента интернета оставило чуть более 100 тысяч.

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Обсуждение темы:

«Государственный поисковик "Спутник", на который было потрачено 20 млн долларов, признали неэффективным»

koschke 12.05 23:29 [ + 1 – ]

Зато кто то стал богаче на 20 лямов

Сергей Григорьев 12.05 23:49 [ + 1 – ]

Фигня что не работает. Зато какой был запил бабла!