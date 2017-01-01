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«На "Скандинавии" во время ночной погони полицейские отбили у вора катер»

Ну раз хозяину не надо, то я готов забрать кораблик)))

По ходу сам Стивен, который Сигал в мерене мчался. На ходу отцепить прицеп, да ещё и с копами на хвосте не каждый может.