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«У станции метро "Технологический институт" отслужили панихиду по жертвам теракта (фото)»

У нас для чего путино-едрисьи ФСБ? Чтобы мирные демонстрации против коррупции разгонять? Чтобы панихиды при их работе, скудоумной, проводить? Понятия не имею, для чего эти службу, от которых толку, как от козла молока!