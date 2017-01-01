У станции метро "Технологический институт" отслужили панихиду по жертвам теракта (фото)
14:48, 12 мая
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Общество
Обсуждение темы:
«У станции метро "Технологический институт" отслужили панихиду по жертвам теракта (фото)»
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ДeдЗахаp 12.05 15:45 [ + 6 – ]
У нас для чего путино-едрисьи ФСБ? Чтобы мирные демонстрации против коррупции разгонять? Чтобы панихиды при их работе, скудоумной, проводить? Понятия не имею, для чего эти службу, от которых толку, как от козла молока!
Всего комментариев - 2
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