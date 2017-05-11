Детсад в Шушарах закрыли на карантин из-за кишечной инфекции

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«Детсад в Шушарах закрыли на карантин из-за кишечной инфекции»

ДeдЗахаp 12.05 15:34 [ + 6 – ]

Напустила путинская едрисня всяких аульных макак с их выпердышами, ;поднимать экономику." Вот от ихнего гнилого и заразного семени и пошли болезни в детских садах! Не мешает и поставщиков продовольствия проверить! После путинских продовольственных санкций, против своего народа и едристо-импортзамещений, вполне возможно, что и тут "собака зарыта!"

evilgood 12.05 15:41 [ + 2 – ]

Детям компенсацию надо выплатить, да только не до них всяким органам. Им лишь бы виновного найти, да денег с него в свои бездонные карманы натрясти.