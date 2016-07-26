Обсуждение темы:

«На Петроградке люди в спецодежде желтой краской замазали портрет Цоя»

Хорошо ещё что харю путина не нарисовали взамен.

У вас фотка стоит с Восстания 6, все перепутают. А портрет там уже рядом написали новый, но другой