В Петербурге в День Победы сторонники Путина ополчились на 71-летнюю художницу, выступившую против войны на Украине и в Сирии (видео)

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«В Петербурге в День Победы сторонники Путина ополчились на 71-летнюю художницу, выступившую против войны на Украине и в Сирии (видео)»

morgana 12.05 13:53 [ + 15 – ]

Не прохожие набросились, а одно женоподобное существо. Осипову давно стала символом нашего города. Я надеюсь уже возбуждено уголовное дело против мразей угрожавших пожилой женщине.

ДeдЗахаp 12.05 14:21 [ + 11 – ]

Набросились путино-едрисьи гниды! Ни один здравомыслящий человек, не стал бы оскорблять пожилую женщину, которая против путинской войны и нищеты людей! Позор всей едрисей клоаке с их геями милоновыми и с их дерьмометанием и зелёнкой!На большее скудоумные холуи режима неспособны!

Тоскливый Дятел Терпило 12.05 15:24 [ + -4 – ]

Мы живем в демократическом государстве и любой человек имеет право выражать свое мнение, которое нужно уважать, в том числе и эта пожилая женщина. Но по существу я с ней не согласен, так как это не война, а борьба с международным терроризмом.

НЕСТОР 12.05 16:57 [ + 3 – ]

Отважная женщина,а женоподобной ублюдине с ленточкой не мешало бы харю начистить.

lazzi 12.05 20:01 [ + 1 – ]

Осипова молодец, только мало кто услышит ее в огромной клоаке.

Инь Порось 12.05 20:19 [ + 0 – ]

... Лично мне - глубоко насрать на эту тупую мужеподобную ублюдину ...

... Бабушку, конечно, жалко ...

... Но гораздо больше болит сердце за этих милых, невинных девочек, время от времени мелькающих в кадре ... Их-то кто будет защищать от насильников азиатов и кавказцев, тьма которых понаехала в Россию при путине ... Бравые ребята в синих комбинезонах??? Хотелось бы надеяться ... Но верится в это с трудом ...

... А ведь именно благодаря политике или с молчаливого согласия (что отнюдь не оправдывает и не уменьшает степень его вины ) короля-солнце (столь воспеваемого юродивой кликушей в солдатской пилотке) каждый день может разорвать жизнь этих девочек на "до" и "после" или вообще её трагически оборвать ...

... Но полоумной блаженной с георгиевской лентой некогда об этом думать ... Она до хрипоты бьётся за режим, который потом её первую и бросит на жертвенный алтарь ...