«В Петербурге в День Победы сторонники Путина ополчились на 71-летнюю художницу, выступившую против войны на Украине и в Сирии (видео)»

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Общество
Не прохожие набросились, а одно женоподобное существо. Осипову давно стала символом нашего города. Я надеюсь уже возбуждено уголовное дело против мразей угрожавших пожилой женщине.
Набросились путино-едрисьи гниды! Ни один здравомыслящий человек, не стал бы оскорблять пожилую женщину, которая против путинской войны и нищеты людей! Позор всей едрисей клоаке с их геями милоновыми и с их дерьмометанием и зелёнкой!На большее скудоумные холуи режима неспособны!
Мы живем в демократическом государстве и любой человек имеет право выражать свое мнение, которое нужно уважать, в том числе и эта пожилая женщина. Но по существу я с ней не согласен, так как это не война, а борьба с международным терроризмом.
Отважная женщина,а женоподобной ублюдине с ленточкой не мешало бы харю начистить.
... Лично мне - глубоко насрать на эту тупую мужеподобную ублюдину ...
... Бабушку, конечно, жалко ...
... Но гораздо больше болит сердце за этих милых, невинных девочек, время от времени мелькающих в кадре ... Их-то кто будет защищать от насильников азиатов и кавказцев, тьма которых понаехала в Россию при путине ... Бравые ребята в синих комбинезонах??? Хотелось бы надеяться ... Но верится в это с трудом ...
... А ведь именно благодаря политике или с молчаливого согласия (что отнюдь не оправдывает и не уменьшает степень его вины ) короля-солнце (столь воспеваемого юродивой кликушей в солдатской пилотке) каждый день может разорвать жизнь этих девочек на "до" и "после" или вообще её трагически оборвать ...
... Но полоумной блаженной с георгиевской лентой некогда об этом думать ... Она до хрипоты бьётся за режим, который потом её первую и бросит на жертвенный алтарь ...
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Happyplus 12:59, 5 мая
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