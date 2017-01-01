17 мая в ЗакСе Петербурга решат судьбу референдума по Исаакиевскому собору
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Общество
не хер длинногривых пиздоб***в баловать! дай им волю - всю Россию разворуют на удовлетворение своих лоснящихся от жира морд!
Пусть вносят. Главное, чтобы решение было адекватным-передать РПЦ и закрыть вопрос.
Сами своими руками убивают последнюю веру в Христианство своей жадностью и сутяжнечеством путинские гундяевцы. Лучше бы меньше кадырову поклоны били и мечети не строили на нашей земле! Развели всякие байрамы с резанием баранов и ишаков в Культурной Столице!
ЗакС не одобрит референдум:
1. Народ проголосует против передачи.
2. Нехер создавать прецедент, народ демократией баловать.
Здесь есть очень простой выход: запретить саму РПЦ. Тогда всё решиться само собой.
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17:59, 11 мая
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