17 мая в ЗакСе Петербурга решат судьбу референдума по Исаакиевскому собору

За включение вопроса в повестку заседания проголосовали в комитете по законодательству.

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Обсуждение темы:

«17 мая в ЗакСе Петербурга решат судьбу референдума по Исаакиевскому собору»

монк-аль-ахри 12.05 13:36 [ + 3 – ]

не хер длинногривых пиздоб***в баловать! дай им волю - всю Россию разворуют на удовлетворение своих лоснящихся от жира морд!

Тоскливый Дятел Терпило 12.05 13:50 [ + -12 – ]

Пусть вносят. Главное, чтобы решение было адекватным-передать РПЦ и закрыть вопрос.

ДeдЗахаp 12.05 14:33 [ + 7 – ]

Сами своими руками убивают последнюю веру в Христианство своей жадностью и сутяжнечеством путинские гундяевцы. Лучше бы меньше кадырову поклоны били и мечети не строили на нашей земле! Развели всякие байрамы с резанием баранов и ишаков в Культурной Столице!

evilgood 12.05 15:01 [ + 0 – ]

Да простит господь их души грешные!

Джон Сильвер 12.05 16:13 [ + 2 – ]

ЗакС не одобрит референдум:



1. Народ проголосует против передачи.

2. Нехер создавать прецедент, народ демократией баловать.

Сергей Григорьев 12.05 16:35 [ + 3 – ]

Здесь есть очень простой выход: запретить саму РПЦ. Тогда всё решиться само собой.

НЕСТОР 12.05 17:02 [ + 4 – ]

Толстопузые попы всё не могут успокоиться-йух им,а не Собор.