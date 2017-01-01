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«В Петербурге ФСБ задержала ректора Университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича»

мутная новость...либо хотят Бонч с кем-то слить, а ректор против, либо кто-то сверху своего человека в кресло посадить хочет. Бонч - приличный вуз, в особых играх не замечен. Может поэтому сейчас и страдает?