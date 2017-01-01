В Выборге будут судить четырех разбойников, вынесших из салона связи имущество более чем на 200 тысяч рублей

Двое из подозреваемых также изобличены в еще одном разбое на офис продаж многопрофильной компани. Двое из подозреваемых также изобличены в еще одном разбое на офис продаж многопрофильной компани.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, по версии следствия, в начале января 2016 года обвиняемые вступили в преступный сговор для совершения разбойного нападения. Далее два исполнителя, пользуясь информацией, необходимой для совершения преступления, полученной от двух сообщников, напали на сотрудника салона сотовой связи в городе Выборге и похитили имущество салона на общую сумму более 200 тысяч рублей и личное имущество сотрудника на сумму 35 тысяч рублей, после чего скрылись с места происшествия.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "разбой". В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали четырёх граждан в возрасте от 23 до 34 лет.



Впоследствии двое обвиняемых были изобличены в совершении ещё одного разбоя на офис продаж многопрофильной компании в Выборге. Оттуда были похищены 64 тысячи рублей. При этом у одного из участников обнаружены наркотические средства и психотропные вещества в крупном размере, которые он незаконно приобрел и хранил. По данным фактам возбуждены уголовные дела.



"В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а четвертый – отпущен под залог", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что В Ленинградской области будут судить четверых мужчин, которые подозреваются в совершении разбойного нападения на салон сотовой связи в городе Выборге.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, по версии следствия, в начале января 2016 года обвиняемые вступили в преступный сговор для совершения разбойного нападения. Далее два исполнителя, пользуясь информацией, необходимой для совершения преступления, полученной от двух сообщников, напали на сотрудника салона сотовой связи в городе Выборге и похитили имущество салона на общую сумму более 200 тысяч рублей и личное имущество сотрудника на сумму 35 тысяч рублей, после чего скрылись с места происшествия.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "разбой". В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали четырёх граждан в возрасте от 23 до 34 лет.Впоследствии двое обвиняемых были изобличены в совершении ещё одного разбоя на офис продаж многопрофильной компании в Выборге. Оттуда были похищены 64 тысячи рублей. При этом у одного из участников обнаружены наркотические средства и психотропные вещества в крупном размере, которые он незаконно приобрел и хранил. По данным фактам возбуждены уголовные дела."В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Троим обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а четвертый – отпущен под залог", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что вооруженные разбойники совершили налет на ювелирный магазин в Красногвардейском районе.







Обсуждение темы: «В Выборге будут судить четырех разбойников, вынесших из салона связи имущество более чем на 200 тысяч рублей» Сергей Григорьев 12.05 20:45 [ + 0 – ]

Почерк горных гамадрилов.

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