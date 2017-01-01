Полиция задержала пятерых азиатов, которые избили и ограбили уроженца Узбекистана в Зеленом Холме

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«Полиция задержала пятерых азиатов, которые избили и ограбили уроженца Узбекистана в Зеленом Холме»

SCORPION69 12.05 19:17 [ + 2 – ]

зоопарк на отдыхе))

capa 12.05 19:21 [ + 5 – ]

а на что обезьяны все неработающие живут? не трудно догадаться, а нельзя сразу при попытке к бегству уничтожить!!

Сергей Григорьев 12.05 21:24 [ + 2 – ]

Да и пусть зверьё бьётся. Может в конце концов истребят друг друга.

НЕСТОР 12.05 21:35 [ + 3 – ]

Обезъяны отметелили обезъяну-ну и зоопарк. А если серьёзно,что всё это аульное гавно,вместе с тётей делает в России?