В Шлиссельбурге 44-летний мужчина с тяжелыми травмами умер при повторном доставлении в больницу из отдела полиции

Погибший был задержан стражами порядка за кражу.

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Обсуждение темы:

«В Шлиссельбурге 44-летний мужчина с тяжелыми травмами умер при повторном доставлении в больницу из отдела полиции»

mula2 12.05 18:10 [ + 3 – ]

Упал на ребра много , много раз....



Bloempje 12.05 19:57 [ + 0 – ]

Зато объекты кражи, если таковая имела место быть, достались славным нашим, трудолюбивым в области "кому еще врезать" органам... Аллилуйя!