Обсуждение темы:

«На Фонтанке преступник, угрожая расправой, украл из магазина несколько сломанных телефонов»

Сдаётся, что преступник этот из рода ишаков аульных. Только эти макаки приезжают, чтобы грабить, распространять наркотики и болезни! Примерно около 90% криминала от этих тварей! Кстати, приезжают по путинско-едрисьим приглашениям - "поднимать экономику."