Гастарбайтера из Узбекистана убило балкой на ферме в Ленобласти

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«Гастарбайтера из Узбекистана убило балкой на ферме в Ленобласти»

НЕСТОР 12.05 11:03 [ + 5 – ]

йух с ним

Тоскливый Дятел Терпило 12.05 11:14 [ + -7 – ]

А кто проводил инструктаж по технике безопасности? Неужели трудно было подстраховать человека? А так получается, что жизнь Шерзода ничего не стоит.

SCORPION69 12.05 14:21 [ + 4 – ]

туда и ему дорога макаке

ДeдЗахаp 12.05 14:43 [ + 7 – ]

Пусть теперь родня запрягает ишака в арбу и с подвыванием: "Ай, эйх..., дурной махмуд, лучше бы дома тебя ишак залягал! Вези теперь в такую даль в родной аул, тебя скудоумного и убогого! Сколько денег то на дорогу ушло!? Ай, вай.......!"

НЕСТОР 12.05 17:07 [ + 4 – ]

дятел,мракозадого дерьма миллионы,не переживай

mula2 12.05 18:19 [ + 1 – ]

Ну одним потенциальным террористом меньше. Вот и день солнечнный. ..

capa 12.05 19:35 [ + 1 – ]

скорбим всем городом!!!