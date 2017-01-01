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Мужчина с ребенком избил подростка на детской площадке на севере Петербурга

09:55
Тэги: избиение, дети, приморский район, конфликт, драка
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Тэги: избиение, дети, приморский район, конфликт, драка
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