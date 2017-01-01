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«Парочка азиатов ограбила продуктовый на Победы, связав продавщицу»

Продавщица, уроженка Таджикистана, уверенно заявила, что грабителями были ее земляки - тогда и черт с ними. Хозяин наверное тоже из акула?