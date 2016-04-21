«Матвиенко предложила запретить использовать георгиевские ленты в рекламе»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась за законодательный запрет на использование георгиевской ленточки и других символов победы СССР в Великой Отечественной войне в коммерческих целях.В интервьюона назвала недопустимым, "когда, например, георгиевские ленточки используются в рекламе или становятся чем-то вроде модного мема, без должного уважения к ним"."Наверное, имеет смысл трансформировать высказывавшиеся ранее инициативы, направленные на предотвращение этой девальвации символов, ценностей, в законодательную инициативу", - полагает председатель верхней палаты российского парламента.В начале мая в руководстве "Единой России" заявили о намерении в ближайшее время проработать вопрос об определении правового статуса символов Победы в ВОВ, чтобы впоследствии разработать поправки в федеральное законодательство. Заместитель секретаря генерального совета партии власти, депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что в последнее время участились случаи "циничного" использования общеузнаваемых символов Победы в Великой Отечественной войне в коммерческой рекламе.В этой связи, по его словам, нужно разработать ряд поправок в федеральное законодательство, в том числе в закон "О рекламе", чтобы защитить "символы Великой Победы и ту смысловую нагрузку, которая в ней заложена, от неэтичного и потребительского применения", передавалоВ апреле 2015 года председатель Российской партии пенсионеров за справедливость Игорь Зотов предлагал ввести уголовную ответственность за осквернение символов Победы в Великой Отечественной войне, таких как Знамя Победы, орден Победы или георгиевская лента.В том же году лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить использовать в рекламе атрибутику, связанную с Великой Отечественной войной: георгиевские ленты, звезды на фуражках, пряжках, ордена и медали, пишет "Лента.ру".В канун Дня Победы в России ежегодно проводятся маркетинговые кампании с использованием советской военной символики или ее имитации. В этом году широкий резонанс вызвал сезонный продукт компании "Крошка-картошка" под названием "клубенек победы" - начиненный тушенкой картофель, рекламировавшийся на фоне символов ВОВ, приводит примерТакже возмущение многих граждан вызвали тематическиев ряде супермаркетов. В частности, в магазинах сети "Пятерочка" соорудили так называемые уголки памяти, где на фоне стенда с фотографиями и материалами на "победную" тематику установили столики с "батареями" крепкого спиртного и тушенки, пишет Newsru.com.