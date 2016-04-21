«Матвиенко предложила запретить использовать георгиевские ленты в рекламе»

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Общество
вале стакан все не как не отойти от паленой ишачей подвальной водки
спикер СовФеда... ппц. видимо других проблем нет уже кроме как хней заниматься
Из нетленного.
Фильм "Освобождение". Диалог маршала Жукова с рядовым в белорусском болоте. 1944 год.
--Чем закусываете?
--Вторым фронтом, товарищ генерал.
--Чем-чем?
--Да вот, тушёнка американская. Мы её тут промеж себя
"вторым фронтом" прозвали. Скоро ли они его откроют,
товарищ генерал?
--А сами не справитесь?
--Сами-то справимся,
только у нас в деревне говорят:
"Кто последний в драку влезает,
тот потом больше всех и привирает".
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17:59, 11 мая
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в «В Ленобласти мигранта задержали за изнасилование падчерицы»