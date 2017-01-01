Арестованный в Петербурге администратор "группы смерти" Филипп Будейкин признал свою вину

Ранее сообщалось, что мужчина категорически отвергает все предъявленные ему обвинения.

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Обсуждение темы:

«Арестованный в Петербурге администратор "группы смерти" Филипп Будейкин признал свою вину»

Тоскливый Дятел Терпило 11.05 15:33 [ + 0 – ]

И что ему теперь за это будет?

Hиф-Hиф 11.05 16:03 [ + 4 – ]

приговорить его к принудительному совершению ритуального самоубийства по методу Нюрки Карениной

Тоскливый Дятел Терпило 11.05 16:27 [ + -1 – ]

Ниф-Ниф, это недопустимо. Европа нас не поймет.

арнольд питерский 11.05 18:12 [ + 1 – ]

теперь он будет петухом подшконарным