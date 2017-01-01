Обсуждение темы:

«На Большевиков бойцы Росгвардии задержали похитителя велосипеда»

гвардейцы сильны) просто герои. я то думал они ток пьяниц могут ловить. а тут просто подвиг совершили достойный публикации в инете))) им еще наверно орден мля дали