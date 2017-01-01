В Петербурге неоднократно судимый извращенец несколько дней удерживал в квартире и насиловал 31-летнюю женщину

Бойцам Росгвардии пришлось выбить дверь, чтоб задержать преступника.

Бойцам Росгвардии пришлось выбить дверь, чтоб задержать преступника.



Как сообщает пресс-служба УВО по городу и области , в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что вечером 6 числа ее 31-летняя дочь ушла в гости к своему знакомому и с тех пор не вернулась домой. Заявительница сообщила адрес, где вероятно находится разыскиваемая женщина, после чего на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны и оперуполномоченный территориального отдела полиции.



Позвонив в дверь, сотрудники Росгвардии услышали звуки шагов, а затем раздались женские крики о помощи. Быстро оценив ситуацию и понимая, что женщине грозит реальная опасность, наряд вневедомственной охраны, повредив входную дверь в квартиру, вошел в помещение и задержал в прихожей мужчину, подозреваемого в том, что он незаконно удерживал в квартире женщину.



При задержании злоумышленник вел себя несдержанно и агрессивно, поэтому сотрудники Росгвардии применили физическую силу и спецсредства – наручники.



В квартире была обнаружена 31-летняя женщина, у которой были следы побоев и телесные повреждения. Пострадавшая сообщила, что задержанный несколько дней против ее воли удерживал в квартире, а также совершал насильственные действия сексуального характера. Ее госпитализировали в Александровскую больницу.



Задержанный, ранее неоднократно судимый, в том числе за преступления, предусмотренные статьями 131 (изнасилование) и 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ, был доставлен в 24 отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 132 часть 1 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ.



Напомним,

В минувшие праздничные выходные наряд вневедомственной охраны вместе с сотрудниками полиции Невского района Петербурга задержали ранее неоднократно судимого 48-летнего мужчину, который несколько дней удерживал свою знакомую в квартире и совершал насильственные действия сексуального характера.Как сообщает, в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что вечером 6 числа ее 31-летняя дочь ушла в гости к своему знакомому и с тех пор не вернулась домой. Заявительница сообщила адрес, где вероятно находится разыскиваемая женщина, после чего на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны и оперуполномоченный территориального отдела полиции.Позвонив в дверь, сотрудники Росгвардии услышали звуки шагов, а затем раздались женские крики о помощи. Быстро оценив ситуацию и понимая, что женщине грозит реальная опасность, наряд вневедомственной охраны, повредив входную дверь в квартиру, вошел в помещение и задержал в прихожей мужчину, подозреваемого в том, что он незаконно удерживал в квартире женщину.При задержании злоумышленник вел себя несдержанно и агрессивно, поэтому сотрудники Росгвардии применили физическую силу и спецсредства – наручники.В квартире была обнаружена 31-летняя женщина, у которой были следы побоев и телесные повреждения. Пострадавшая сообщила, что задержанный несколько дней против ее воли удерживал в квартире, а также совершал насильственные действия сексуального характера. Ее госпитализировали в Александровскую больницу.Задержанный, ранее неоднократно судимый, в том числе за преступления, предусмотренные статьями 131 (изнасилование) и 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ, был доставлен в 24 отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 132 часть 1 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ.Напомним, в конце апреля сотрудники петербургской полиции задержали мигранта, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней в коммуналке в Адмиралтейском районе города.







Обсуждение темы: «В Петербурге неоднократно судимый извращенец несколько дней удерживал в квартире и насиловал 31-летнюю женщину» Тоскливый Дятел Терпило 11.05 14:27 [ + 0 – ]

Она сама пришла...

Всего комментариев - 1