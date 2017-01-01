Обсуждение темы:

«В России появилась электронная карта кладбищ»

Давно пора в больших городах запретить погребение иное, нежели кремация. А заброшенные могилы/кладбища рекультивировать.

Как представлю, что вот приходят скорбящие родственнички на могилку в престольный праздник, а там на глубине не более метра под землей лежит в гнилом гробу разложившийся труп горячо любимого предка, и черви его едят вот прямо сейчас (!), и на этом трупе родственники совершают всякие манипуляции, т.е. фактически попирают его ногами, так в дрожь меня бросает.

Только кремация! И пепел развеять по ветру, чтоб никто на моих костях в будущем не плясап!