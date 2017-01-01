«В России появилась электронная карта кладбищ»

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Общество
Давно пора в больших городах запретить погребение иное, нежели кремация. А заброшенные могилы/кладбища рекультивировать.
Как представлю, что вот приходят скорбящие родственнички на могилку в престольный праздник, а там на глубине не более метра под землей лежит в гнилом гробу разложившийся труп горячо любимого предка, и черви его едят вот прямо сейчас (!), и на этом трупе родственники совершают всякие манипуляции, т.е. фактически попирают его ногами, так в дрожь меня бросает.
Только кремация! И пепел развеять по ветру, чтоб никто на моих костях в будущем не плясап!
Это очень хороший проект, особенно мне понравилась услуга по сопровождению захоронения. Таким образом, человек еще при жизни в завещании сможет заказать заботу о своем захоронении и не беспокоиться далее о добропорядочности своих родственников и знакомых. Будет обеспечен загробный уход и забота до конца этого мира и наступления всеобщего воскрешения.
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Happyplus 12:59, 5 мая
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Так это же твоя "партия" (Гайдары, Чубайсы и прочие Кудрины) делали всё, чтобы вытравить из нашего народа историческую память!
Хотя тебе, ишаку бакинскому, ПХВ - для тебя Ленинград так, проходной вариант!
А вот я с детства знал, кто такая Тан... в «Полтавченко посетовал на молодежь, не знающую, кто такая Таня Савичева»
Безвозвратную...
Вот за этим я бы с удовольствием наблюдал!
А потом в Планетарии внукам бы показывал, что бывает с ворами и жуликами, обворовывавшими наш народ (свой-то они хег обворуют!) в «Открытие в Петербурге крупнейшего в мире планетария перенесли на осень»