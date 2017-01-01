На дороге Петербург - Кировск под колесами автомобиля погиб пешеход
18:20, 11 мая
Тэги: дтп, авто, пешеходы, смерть, ленобласть
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Общество
Обсуждение темы:
«На дороге Петербург - Кировск под колесами автомобиля погиб пешеход»
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Hиф-Hиф 11.05 22:46 [ + -1 – ]
Редакция! Вы ПДД читали?
Редакция! Вы ПДД читали?
Не важно, что нет ПП. Там его вообще нет в пределах видимости. Так что мужик в этом месте имел право переходить. А вот в этот конкретный момент времени он права переходить не имел, ибо создал помеху в движении транспорта, почему и был задавлен. И поделом! Надо было дождаться отсутствия машин. То же, но в несколько иной формулировке, относится и к нерегулируемому ПП.
Всего комментариев - 2
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