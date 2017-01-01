Обсуждение темы:

«На дороге Петербург - Кировск под колесами автомобиля погиб пешеход»

Редакция! Вы ПДД читали?

Не важно, что нет ПП. Там его вообще нет в пределах видимости. Так что мужик в этом месте имел право переходить. А вот в этот конкретный момент времени он права переходить не имел, ибо создал помеху в движении транспорта, почему и был задавлен. И поделом! Надо было дождаться отсутствия машин. То же, но в несколько иной формулировке, относится и к нерегулируемому ПП.