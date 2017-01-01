В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве оппонента во время уличной драки

По факту возбуждено уголовное дело.

По факту возбуждено уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 7 мая в одной из квартир дома в поселке Синявино был найден труп мужчины с телесными повреждениями в виде кровоподтеков в области головы.



В ходе первоначальных следственных действий было установлено, что указанные повреждения погибший получил в драке у одного из кафе в ночь на 7 мая. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".



"Подозреваемый в совершении данного преступления задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что В минувшие праздничные выходные в Кировском районе Ленинградской области было обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 7 мая в одной из квартир дома в поселке Синявино был найден труп мужчины с телесными повреждениями в виде кровоподтеков в области головы.В ходе первоначальных следственных действий было установлено, что указанные повреждения погибший получил в драке у одного из кафе в ночь на 7 мая. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"."Подозреваемый в совершении данного преступления задержан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Пикалево ревнивый мужчина пробрался в квартиру бывшей сожительницы и нанес ей несколько ударов ножом в грудь.







Обсуждение темы: «В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве оппонента во время уличной драки» Barabas 11.05 21:14 [ + 1 – ]

бутылку не поделили небось

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