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«Полицейский "Хендэ" похитили со стоянки в Ленобласти»

Нефиг превышать полномочия и пользоваться казённым имуществом. Начальство и сотрудника привлечь к ответственности. Хотя что там...у них этих служебных солярисов на много деревень хватит