Обсуждение темы:

« В Петербурге уличный грабитель вернул пенсионерке похищенную у нее сумку»

А это без разницы, что вернул. Там в УК есть разъяснение, что владение даже непродолжительное время имуществом потерпевшего, есть кража. А тут кража циничная, то есть грабёж. Срок тот же, только иска не будет.