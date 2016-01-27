Обсуждение темы:

«Полтавченко посетовал на молодежь, не знающую, кто такая Таня Савичева»

Долбоеоп!

Так это же твоя "партия" (Гайдары, Чубайсы и прочие Кудрины) делали всё, чтобы вытравить из нашего народа историческую память!

Хотя тебе, ишаку бакинскому, ПХВ - для тебя Ленинград так, проходной вариант!

А вот я с детства знал, кто такая Таня Савичева! Потому что у меня в семье все так или иначе пережили Блокаду, и я в детстве зачитывался книгой "Подвиг Ленинграда"!