Обсуждение темы:

«СКА построит центр хоккейной подготовки на проспекте Юрия Гагарина»

"Газпром", блин, "национальное достояние"?

Нации Вротенбергов, что ли?

А что, тренировочного центра на Российском (кстати, отличного!) вам мало?

Живоглоты! Но вилы дедовские в селе кованые стоят в сарае.

Еще не точеные...