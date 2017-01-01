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«Экс-глава "Ленэнерго" получил 4 года колонии по делу о пропаже денег из банка "Таврический"»

монк-аль-ахри 10.05 20:41 [ + 0 – ]

Таврический - это такой же поповский гадюшник как и Пересвет?

А тут ты неправ.

Это чеченский банк!

Хотя по-сути верно: что долгогривые, что обрезанные...

Но и те, и другие регулярно повышают цены...

1917-й грядет!