Открытие в Петербурге крупнейшего в мире планетария перенесли на осень

Ранее сообщалось, что комплекс должен начать работу уже этим летом.

Обсуждение темы:

«Открытие в Петербурге крупнейшего в мире планетария перенесли на осень»

НЕСТОР 10.05 19:42 [ + 3 – ]

Как бы не обвалился,как школа в Мурино.

Vignat 10.05 19:45 [ + 4 – ]

И там тоже бабки воруют что-ли?

Vladlen 10.05 20:22 [ + 8 – ]

Это, ДА не стадион.И все же есть задор потрепать бюджетик Не устоять перед соблазном.Все в доле.А потом и наградят еще и почетным сделают.Это Россия-страна больших возможностей.Главное выбрать правильно партию.

Hиф-Hиф 10.05 20:31 [ + -3 – ]

А как относятся к планетарию радетели духовных скрепъ из РПЦ МП?

И может ли техническими средствами планетария быть узреваем Бог Господь, сидящий на пушистом облачке в окружении бестелесных ангелов?

монк-аль-ахри 10.05 20:39 [ + 0 – ]

опять педороссы все бабки спизди*и! небось пустили на финансирование пиар-акций Виталика радужного!

Брежнев 10.05 21:19 [ + 5 – ]

Запустить бы всю эту шатию-братию на орбиту.

Безвозвратную...

Вот за этим я бы с удовольствием наблюдал!

А потом в Планетарии внукам бы показывал, что бывает с ворами и жуликами, обворовывавшими наш народ (свой-то они хег обворуют!)