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«Пенсионер с тележкой вылетел на ходу из маршрутки в Токсово»

опять все кругом виноваты, а "потерпевший " старикан -- белый и пушистый. Как и возмущенные "заботливые" родственнички. Схрена ли, если "после инсульта" и "рука слабая", ею пытаться за что-то держаться? И вообще вставать до остановки транспортного средства? А если ничего этого старик не понимает в силу возраста, так надо дома сидеть. И следить за ним должны родственники.