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«Следователи заинтересовались падением лифта с детьми на Комендантском»

Фрекен Бок 10.05 17:35 [ + 5 – ]

"Как сообщает 5 мая жилищный комитет Смольного, за первый квартал нового года горожане уже заплатили в фонд треть всех взносов за 2016 год. Всего, начиная с 2014 года, было собрано 7,2 миллиарда рублей.



По данным комитета, на сегодняшний день средства перевели 88,2% горожан, при этом большинство денег получены от жителей многоквартирных домов. Значительно вырос уровень собираемости взносов по нежилым помещениям. Этот показатель превысил 67%.



Краткосрочный план на 2017 год предусматривает проведение работ по капремонту на 10,3 млрд рублей. 6,1 млрд потратят из бюджета, остальные 4,2 млрд — средства, собранные с собственников."

И вот задача - собрали 7.2 млн. , 6.1 млн. добавили с бюджета, а ремонт на 10.3млн.

Вопрос: почему упал лифт?.

