«Следователи заинтересовались падением лифта с детьми на Комендантском»

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Общество
"Как сообщает 5 мая жилищный комитет Смольного, за первый квартал нового года горожане уже заплатили в фонд треть всех взносов за 2016 год. Всего, начиная с 2014 года, было собрано 7,2 миллиарда рублей.
По данным комитета, на сегодняшний день средства перевели 88,2% горожан, при этом большинство денег получены от жителей многоквартирных домов. Значительно вырос уровень собираемости взносов по нежилым помещениям. Этот показатель превысил 67%.
Краткосрочный план на 2017 год предусматривает проведение работ по капремонту на 10,3 млрд рублей. 6,1 млрд потратят из бюджета, остальные 4,2 млрд — средства, собранные с собственников."
И вот задача - собрали 7.2 млн. , 6.1 млн. добавили с бюджета, а ремонт на 10.3млн.
Вопрос: почему упал лифт?.
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Happyplus 12:59, 5 мая
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Так это же твоя "партия" (Гайдары, Чубайсы и прочие Кудрины) делали всё, чтобы вытравить из нашего народа историческую память!
Хотя тебе, ишаку бакинскому, ПХВ - для тебя Ленинград так, проходной вариант!
А вот я с детства знал, кто такая Тан... в «Полтавченко посетовал на молодежь, не знающую, кто такая Таня Савичева»
Безвозвратную...
Вот за этим я бы с удовольствием наблюдал!
А потом в Планетарии внукам бы показывал, что бывает с ворами и жуликами, обворовывавшими наш народ (свой-то они хег обворуют!) в «Открытие в Петербурге крупнейшего в мире планетария перенесли на осень»