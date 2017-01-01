Пьяный петербуржец надругался над прохожей на улице Лени Голикова
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Общество
"... Защитить женщину 28 лет гвардейцы уже не смогли ..."
Зато как они на митингах "винтят" мирных демонстрантов!!! Просто песня!!!
... 28 лет ...
... Плохо ... Незачёт ...
... Пора уже соображать ... Ну кто же шляется ночью одной??? Ещё небось "в ушах" была, раз не просекла - что за ней "хвост" ...
... Я уж молчу,что если и был при даме перцовый баллончик - то наверняка был "закопан" на дне сумки, в которой пока его найдешь - с ней можно было уже отснять целый полнометражный порнофильм ...
... И шокер с собой, конечно, не носит ... Ни дамского кастета, ни вшивой пресловутой пилки для ногтей в кармане ...
... Грустно, девицы ... За это я и ненавижу лето, весну и праздники ... А жители соседних с местом происшествия домой были настолько, видать, пьяны от величия нашей Победы, что крики-то услышать ещё смогли, а вот спуститься во двор и пропороть мошонку уроду (ну, чтоб помучался, гнида, перед смертью ...) уже сил не хватило ...
... Зато патетика лилась везде через край ... А против пьяной сволочи все оказались бессильны ...
... Родину любить - это не портрет дяди Вовы в уста сахарные целовать ... И не флажком махать на массовых мероприятиях, как обезьяна дрессированная ...
... Родину любить - это помогать честным, порядочным людям, особенно когда им тяжело, прежде всего - девушкам, которые в силу объективных причин не могут постоять за себя ... Они и есть - Родина ...
"Петербуржец"?
Даже и не надо оглашать его видовую принадлежность!!!
Вот кого надо мочить по поводу и без оного, "гвардейцы"!
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Happyplus 12:59, 5 мая
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Так это же твоя "партия" (Гайдары, Чубайсы и прочие Кудрины) делали всё, чтобы вытравить из нашего народа историческую память!
Хотя тебе, ишаку бакинскому, ПХВ - для тебя Ленинград так, проходной вариант!
А вот я с детства знал, кто такая Тан... в «Полтавченко посетовал на молодежь, не знающую, кто такая Таня Савичева»
Безвозвратную...
Вот за этим я бы с удовольствием наблюдал!
А потом в Планетарии внукам бы показывал, что бывает с ворами и жуликами, обворовывавшими наш народ (свой-то они хег обворуют!) в «Открытие в Петербурге крупнейшего в мире планетария перенесли на осень»