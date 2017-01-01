Обсуждение темы:

«Пьяный петербуржец надругался над прохожей на улице Лени Голикова»

Инь Порось 10.05 19:33 [ + 3 – ]

... 28 лет ...

... Плохо ... Незачёт ...

... Пора уже соображать ... Ну кто же шляется ночью одной??? Ещё небось "в ушах" была, раз не просекла - что за ней "хвост" ...

... Я уж молчу,что если и был при даме перцовый баллончик - то наверняка был "закопан" на дне сумки, в которой пока его найдешь - с ней можно было уже отснять целый полнометражный порнофильм ...

... И шокер с собой, конечно, не носит ... Ни дамского кастета, ни вшивой пресловутой пилки для ногтей в кармане ...

... Грустно, девицы ... За это я и ненавижу лето, весну и праздники ... А жители соседних с местом происшествия домой были настолько, видать, пьяны от величия нашей Победы, что крики-то услышать ещё смогли, а вот спуститься во двор и пропороть мошонку уроду (ну, чтоб помучался, гнида, перед смертью ...) уже сил не хватило ...

... Зато патетика лилась везде через край ... А против пьяной сволочи все оказались бессильны ...