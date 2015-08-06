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«Звезды оперы и балета выступят на Дворцовой площади в День рождения Петербурга»

"Напомним, накануне Дня города на закрытом заседании в ЗакСе депутаты выберут новых почетных граждан Петербурга. В числе претендентов на это звание – экс-губернатор города Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл."Почему на закрытом? И почему они? Бред идет широкой поступью по стране!!!! Что за долбаная все же у нас страна.В место тюрьмы награждают,а вместо награждения иногда бывает тюрьма.

